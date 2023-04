Radfahrer stirbt bei Unfall mit Auto

Teilen

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Radfahrer ist in Halle (Saale) bei einem Unfall mit einem Auto tödlich verletzt worden. Der Mann sei noch vor Ort gestorben, teilte das Polizeirevier Halle am Donnerstagabend mit. Nach ersten Erkenntnissen soll der Radfahrer demnach am Nachmittag in der Merseburger Straße vom Radweg auf die Fahrbahn gewechselt sein. „Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.“

Halle - Details zum Unfallopfer wurden zunächst nicht mitgeteilt. dpa