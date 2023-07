RB Leipzig im Testturnier ohne eigenen Treffer

Leipzigs Trainer Marco Rose leitet die Trainingseinheit. Am Freitag spielte RB ein Turnier in Innsbruck. © Jan Woitas/dpa

RB Leipzig bleibt in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga weiter sieglos. Beim Testturnier zum Ende des neuntägigen Trainingslagers spielten die Sachsen am Freitag im Tivoli-Stadion von Innsbruck gegen den Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen 0:0, nachdem man zuvor gegen den englischen Zweitliga-Aufsteiger Ipswich Town durch ein Kopfball-Tor von George Hirst mit 0:

Innsbruck - 1 (0:0) verloren hatte. Am Dienstag war RB zudem gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio mit 1:2 (0:1) unterlegen.

Trainer Marco Rose, dessen Vertrag vorzeitig verlängert wurde, setzte in den beiden Partien zwei komplett andere Mannschaften ein. So hatten fast alle Akteure des Profikaders in den auf 2x30 Minuten angesetzten Spielen genügend Zeit sich zu empfehlen. Vor 2500 Zuschauer kamen acht Neuzugänge zum Einsatz. Gegen Ipswich ließen Benjamin Sesko und gegen Werder Xavi Simons, Nicolas Seiwald, El Chadaille Bitshiabu und Lois Openda ihre Klasse aufblitzen.

Vor allem das Bremen-Spiel hatte viel Tempo, Rasse und Klasse. Was fehlte, waren die Tore, obwohl es auf beiden Seiten klare Einschusschancen zuhauf gab. Bei RB fiel auf, dass der entscheidende Pass oftmals zu ungenau gespielt und zu selten der direkte Abschluss gesucht wurde. Die Laufwege dagegen passten bereits.

Nach den Spielen flogen die Leipziger wieder nach Hause. In der kommenden Woche wird weiter an der Integration der Neuen gearbeitet. Am 5. August empfängt RB zur offiziellen Saisoneröffnung den spanischen Erstliga-Aufsteiger UD Las Palmas. Die erste Pflicht-Partie der neuen Spielzeit ist der Supercup am 12. August bei Meister FC Bayern München. dpa