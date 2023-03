RB Leipzig will das Viertelfinale erreichen

RB Leipzig kann zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Viertelfinale der Champions League erreichen. Das Team von Marco Rose benötigt an diesem Dienstag einen Sieg im Achtelfinal-Rückspiel beim englischen Meister Manchester City, nachdem das Hinspiel vor drei Wochen 1:1 endete. Noch nicht richtig fit ist Dani Olmo. „Er ist sicherlich morgen ein Faktor und kann 20 Minuten spielen“, sagte Trainer Marco Rose am Montagabend.

Manchester - Bei bislang fünf Teilnahmen an der Königsklasse seit dem Bundesliga-Aufstieg 2016 schaffte RB nur 2019/2020 gegen Tottenham Hotspur den Sprung ins Viertelfinale. Danach ging es sogar bis ins Halbfinale, wo die Leipziger dann mit 0:3 gegen Paris St. Germain scheiterten. dpa