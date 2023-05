Rechtsextremist Liebich erneut in Halle vor Gericht

Sven Liebich, bundesweit bekannter Rechtsextremist, sitzt in einem Saal des Justizzentrums. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Justiz beschäftigt sich seit Dienstag mit weiteren Vorwürfen gegen den Rechtsextremisten Sven Liebich. In mehreren Anklagen wirft ihm die Staatsanwaltschaft unter anderem vor, andere Menschen beleidigt zu haben. Der Beschuldigte gestand einige Taten.

Halle - Der Rechtsextremist Sven Liebich muss sich seit Dienstag erneut vor dem Amtsgericht in Halle verantworten. In insgesamt sechs Anklagen erhebt die Staatsanwaltschaft unterschiedliche Vorwürfe gegen den 1970 in Merseburg (Saalekreis) geborenen Liebich - darunter üble Nachrede und Hausfriedensbruch. Zu verschiedenen Vorfällen soll es unter anderem auf Demonstrationen in Halle gekommen sein, die Liebich vor rund zwei Jahren angemeldet hatte. In anderen Verfahren wurde Liebich bereits rechtskräftig verurteilt - unter anderem wegen Volksverhetzung.

Zu Beginn der Verhandlungen am Dienstag hatten sich vor dem Amtsgericht auch Demonstrantinnen und Demonstranten versammelt - unter anderem von der Initiative „Omas gegen Rechts“. Nach Verlesung der Anklage hatte sich Liebich zu ausgewählten Vorwürfen geäußert. So gab er zu, einzelne auf Videos festgehaltene Aussagen getätigt zu haben, mit denen er laut Staatsanwaltschaft andere Personen beleidigt haben soll.

Der gebürtige Merseburger sagte außerdem vor Gericht, er fühle sich von einzelnen Mitgliedern, die beispielsweise dem „Bündnis gegen Rechts“ angehörten und seinen Angaben zufolge regelmäßig als Gegendemonstranten zu seinen Veranstaltungen gekommen sind, verfolgt. Zur Aufnahme der Beweismittel waren verschiedene Zeugen geladen. Zudem wurden Videos und Texte eingeführt, die unter anderem über den Messangerdienst Telegram und die Internetplattform YouTube auf Kanälen von Liebich veröffentlicht wurden.

Gegen den Rechtsextremisten werden seit Jahren verschiedene Verfahren an unterschiedlichen Gerichten geführt. Seit Ende März ist ein Urteil gegen ihn unter anderem wegen Verleumdung von Personen des politischen Lebens und Volksverhetzung rechtskräftig. Ende Oktober 2022 hatte ihn das Landgericht zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Zudem soll Liebich 250 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Der Beschuldigte hatte dagegen Revision eingelegt. Auch das Amtsgericht hatte sich mit jenen Vorwürfen gegen ihn auseinandergesetzt.

Das Gericht hatte für die Verhandlung zu den Vorwürfen gegen Liebich zunächst nur einen Termin festgelegt. Nach der Verlesung der Anklage, Äußerungen des Beschuldigten und Nachfragen der Staatsanwaltschaft sowie der Verteidigerin Liebichs wurden erste Zeugen verhört, unter ihnen ein Polizeibeamter. Damit weitere Zeugen verhört werden können, setzte die Richterin weitere Verhandlungstage an. Der nächste ist für den 2. Juni geplant. dpa