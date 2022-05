Regelmäßige Coronatests in Kitas werden eingestellt

Ein Mann träufelt eine Lösung auf eine Testkassette für einen Corona-Schnelltest. © Zacharie Scheurer/dpa/Symbolbild

Bisher wurde zwei Mal pro Woche in den Kitas getestet, das hat nun ein Ende. Ab Mai kommen die Schnelltests nur noch in den Einrichtungen zum Einsatz, wo Corona-Fälle auftreten.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalts Kitas sollen die regelmäßigen Corona-Schnelltests ab Mai eingestellt werden. Das bestätigte das Gesundheitsministerium auf Anfrage. „In den Kindertageseinrichtungen wird künftig nur noch ein anlassbezogenes Testangebot bereitgestellt“, sagte ein Sprecher. Bei einem Corona-Fall in einer Kohorte sollen künftig alle Personen, die die Kita weiter besuchen dürfen, sowie die Erzieherinnen und Erzieher an fünf aufeinanderfolgenden Tagen Coronatests durchführen.

Für die Umsetzung dieser sogenannten „Test-to-Stay-Strategie“ wird den Kitas laut dem Haus von Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) nun vorerst ein Test pro Woche für die Kinder und für die Beschäftigten zur Verfügung gestellt.

Die Landesregierung hat in diesem Jahr bisher rund 9,5 Millionen Euro aufgewandt, um Kitas mit Corona-Schnelltests zu versorgen. Insgesamt sind seit Jahresbeginn etwa 4,9 Millionen Tests ausgegeben worden. Bis Ende April hat das Land den Kindertagesstätten pro Woche zwei Corona-Tests für jedes Kind zur Verfügung gestellt. dpa