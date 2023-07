Regenbogentreppe an Schule mit schwarz-weiß-rot übermalt

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

An einer Schule in Naumburg (Burgenlandkreis) haben bislang unbekannte Täter eine in Regenbogenfarben bemalte Treppe überstrichen. Auf Fotos, die das Bündnis „Partnerschaft für Demokratie“ im Internet teilte, ist zu sehen, dass die Stufen zur Albert-Schweitzer-Schule mit den Farben schwarz-weiß-rot übermalt wurden.

Naumburg - Die Farben seien nicht zufällig gewählt und eindeutig der rechten und somit antidemokratischen Szene zuzuordnen, schrieb das regionale Demokratie-Bündnis in einer Mitteilung. Die sogenannte Reichsflagge gelte als eines der häufig verwendeten Symbole der Szene. Zuvor hatte das „Naumburger Tageblatt“ berichtet. Das Bündnis wird durch Mittel des Bundesfamilienministeriums finanziert.

Vor rund zehn Tagen hatte das Jugendparlament Naumburg die Treppe an der Schule als „Zeichen für Toleranz und Vielfalt“ gestaltet, wie es damals in einer Mitteilung hieß. Auf der Facebookseite des Jugendparlaments wurde in den folgenden Tagen über die Symbolik der Regenbogenflagge diskutiert. Die Tat geschah nach Angaben der Polizei am Freitag. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. dpa