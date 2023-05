Regierungspodcasts werden nur wenig abgerufen

Ein auf einem Handy ist der Podcast "Weltenretter Mission Lehrkraft" geöffnet. © Simon Kremer/dpa

Um neue Zielgruppen anzusprechen, werden im Auftrag von Ministerien auch Podcasts produziert. Die Zugriffszahlen halten sich jedoch in Grenzen.

Magdeburg - Mit einer sechsteiligen Podcaststaffel wirbt das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt seit einem halben Jahr für den Lehrerberuf. Die Abrufe halten sich jedoch, wie auch bei anderen Ministeriumspodcasts, in Grenzen.

Die gesamten Folgen des Lehrerpodcasts seien bislang insgesamt 1112 Mal abgerufen worden, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die stärkste Folge habe rund 290 Aufrufe gehabt. Insgesamt seien für die Produktion der Podcasts im vergangenen Jahr etwas mehr als 8200 Euro ausgegeben worden.

Zum kommenden Schuljahr sei eine weitere Staffel mit sechs Folgen geplant, hieß es weiter. Zudem würden die aktuellen Folgen weiter in den sozialen Medien und auf Veranstaltungen beworben. In dem Podcast erzählen ein Sekundarschullehrer und eine Grundschullehrerin von ihren Erfahrungen in der Schule und sprechen mit Gästen.

Auch die über das Landesportal abrufbare Podcast-Reihe des Zentrums für Migration und Arbeitsmarkt kommt bislang nur auf geringe Hörerzahlen.

Im Zeitraum Oktober 2018 bis Juni 2022 seien im Kontext des Zemigra-Projekts insgesamt zwölf Podcasts produziert worden, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums in Magdeburg mit. Insgesamt seien die Folgen rund 2000 Mal abgerufen worden, was einem Schnitt von 166 Abrufen pro Folge entspricht.

Es sei beabsichtigt, die produzierten Podcasts demnächst über die Infothek des Welcome-Centers weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dadurch werde eine dauerhafte Nutzung gewährleistet. In den Folgen geht es unter anderem um Aufenthaltsrechtliche Grundlagen oder das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. dpa