Regionaldirektion gibt Arbeitsmarktdaten für April bekannt

Das Logo der Agentur für Arbeit. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informiert am heutigen Freitag (10.00) über die Lage auf dem Arbeitsmarkt im April. Saisonal bedingt wird mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt gerechnet, wie eine Sprecherin der Behörde sagte. Die Frühjahrsbelebung falle allerdings geringer aus als in der Vor-Corona-Zeit. Die Unternehmen seien durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen belastet, was sich bei Stellenmeldungen und Einstellungen bemerkbar mache.

Halle - Mitte März waren insgesamt 84 400 Personen in Sachsen-Anhalt arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,7 Prozent. dpa