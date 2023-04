Regionalzüge und S-Bahnen fallen am Freitagmorgen aus

Wegen des Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fallen am Freitag (21.04.) bis 11.00 Uhr alle Regionalzüge und S-Bahnen in Sachsen-Anhalt aus. Das teilte der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (Nasa) am Donnerstag mit. Auf einigen Strecken wird nach Angaben der Nasa ein Busnotverkehr eingerichtet. Dieser gelte unter anderem zwischen Magdeburg und Salzwedel, Haldensleben, Braunschweig, Halberstadt, Dessau und Halle, sowie zwischen Halle und Weißenfels, Leipzig und Lutherstadt Eisleben.

Magdeburg - Allerdings verkehrten die Busse nur vereinzelt oder in einem zweistündigen Takt.

Die EVG hat bundesweit zu dem Warnstreik am Freitag von 3.00 bis 11.00 Uhr aufgerufen. Laut Mitteilung der Bahn soll der Fernverkehr ab 13.00 Uhr schrittweise wieder hochgefahren werden. Es sei jedoch bundesweit bis in die frühen Abendstunden mit Auswirkungen des Streiks auf die ICE- und IC-Züge zu rechnen. dpa