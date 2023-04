Regnerischer Start in den Donnerstag: Sonnige Aussichten

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Nach vielen trüben Regentagen können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf einen sonnigen Start ins Wochenende freuen. Der Donnerstag beginnt zunächst mit Wolken und vereinzelten Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach besteht im Oberharz Frost- und Glättegefahr durch örtliche Schneefälle. Am Donnerstagabend lockern die Wolken von Osten her auf und es hört auf zu regnen.

Magdeburg - Die Höchstwerte liegen im Süden des Landes zwischen 10 und 12 Grad, nördlich der Börde sind laut DWD bis zu 14 Grad möglich, im Harz zwischen 4 und 9 Grad. Auf dem Brocken wehen zeitweise Sturmböen zwischen 70 und 80 Kilometer pro Stunde.

Die Nacht zu Freitag wird sternenklar und kühl. Die Temperaturen sinken auf bis zu 3 Grad. Am Freitag kommt dann die Sonne zum Vorschein und es wird heiter. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 17 und 20 Grad, im Harz zwischen 10 und 16 Grad. dpa