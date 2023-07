Regnerischer und windiger Donnerstag in Sachsen-Anhalt

Teilen

Das Haar einer Brockenbesucherin weht im Wind. Im Hintergrund steht die Wetterwarte. © Matthias Bein/dpa

Der Donnerstag wird regnerisch und windig in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, beginnt der Regen gegen Vormittag im Westen und breitet sich in den Osten des Landes aus. Dabei weht mäßiger und böiger Südwestwind - auf dem Brocken kann es Sturmböen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20, im Harz zwischen 15 und 17 Grad.

Magdeburg - In der Nacht fällt bis in die Morgenstunden weiterhin teilweise schauerartiger Regen bei Temperaturen von 17 bis 13 Grad. Der Freitag startet stark bewölkt, nachmittags und abends entwickeln sich örtlich Schauer und kleine Gewitter bei 24 bis 26, im Harz 18 bis 23 Grad.

In der Nacht zu Samstag ist es bewölkt in Sachsen-Anhalt, aber die Schauer nehmen bei Tiefstwerten von 17 bis 14 Grad ab. Der Tag beginnt bedeckt und mit schauerartigem Regen, nachmittags kann es Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 26, im Harz zwischen 19 und 22 Grad. dpa