Reiternomaden-Schau Halle erwartet volles Haus über Ostern

Tomoko Emmerling (l) und Josefine Bedinger vom Landesmuseum in Halle werfen einen Blick auf ein Ausstellungsstück. © Hendrik Schmidt/dpa

Zu Ostern erwarten die Macher der Reiternomaden-Schau im Landesmuseum Halle zahlreiche Besucherinnen und Besucher. „Bis jetzt kamen rund 34.000 Menschen und wir haben noch nicht einmal Halbzeit“, sagte der stellvertretende Landesarchäologe Alfred Reichenberger am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Erwartungsgemäß kommen zu Ostern viele Menschen mit ihren Freunden und Verwandten, so dass wir mit einem gutbesuchten Haus rechnen.“

Halle - Die Ausstellung „Reiternomaden in Europa - Hunnen, Awaren, Ungarn“ wurde am 16. Dezember 2022 eröffnet und endet am 25. Juni 2023.

Zu sehen gibt es viele wertvolle Funde aus der Zeit, als Reiterkrieger große Teile Mitteleuropas beherrschten. Auf rund 620 Quadratmetern sind rund 420 Ausstellungsstücke zu sehen. Dazu gehören auch eine lebensecht wirkende Rekonstruktion eines awarischen Kriegers sowie zahlreiche Goldfunde.

Mit der Niederlage der Ungarn gegen Otto I. dem Großen im Jahr 955 endete die Ära der Reiternomaden in Europa. Die Objekte kommen aus 30 Museen und Sammlungen aus Ungarn, Österreich, Tschechien, Polen, der Slowakei und Deutschland. Die Schau entstand in Zusammenarbeit mit dem Museum Schallaburg in Österreich. dpa