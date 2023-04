Rentner in Magdeburger Straßenbahn angegriffen und verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter hat in einer Magdeburger Straßenbahn einen Rentner angegriffen und ihn verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag schlug der Angreifer dem 71-Jährigen am späten Samstagabend mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser zu Boden fiel. Das Opfer wurde im Krankenhaus ambulant behandelt.

Magdeburg - Warum der Senior in einer Tram der Linie 9 attackiert wurde, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter habe die Bahn an der Haltestelle des Einkaufszentrums City Carré verlassen, hieß es. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. dpa