Richter will bei Frist für Grundsteuer Konferenz abwarten

Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) will mit einer Entscheidung über eine mögliche Fristverlängerung für die Grundsteuerklärung noch abwarten. Das sagte eine Sprecherin Richters am Mittwoch auf Anfrage. Das Thema Fristverlängerung solle am 13. Oktober auf einer Konferenz der Finanzminister erörtert werden.

Magdeburg - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte sich offen für eine Fristverlängerung gezeigt. Aktuell läuft die Abgabefrist Ende Oktober aus. Sie beruht nicht auf einer bundesgesetzlichen Regelung, sondern auf Festlegungen der Länder. Ein großer Teil der Grundstückseigentümer hat noch keine Erklärung eingereicht.

Ab 2025 soll eine neue Grundsteuer-Berechnung gelten. Dafür müssen fast 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden. Das geschieht auf Grundlage von Angaben, die alle Eigentümer einreichen müssen - seit dem 1. Juli nehmen die Finanzbehörden die Daten entgegen. dpa