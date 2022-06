RKI: Inzidenz in Sachsen-Anhalt bei 114,2

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt hat am Donnerstagmorgen laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 114,2 gelegen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 3.10 Uhr wiedergeben. Damit gehört das Land zu den Bundesländern mit den wenigsten gemeldeten wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 221,4.

Magdeburg – Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt meldeten dem RKI zuletzt 582 Neuinfektionen binnen eines Tages. Vier weitere Todesfälle wurden registriert. Damit sind seit Pandemiebeginn 717.948 Corona-Infektionen und 5358 Todesfälle in Sachsen-Anhalt verzeichnet worden. dpa