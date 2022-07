RKI registriert steigende Zahlen bei Corona-Neuinfektionen

Teilen

Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt steigt weiter. Am Donnerstag gab das Robert Koch-Institut 441,5 Infektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tage an. Eine Woche zuvor hatte der Wert bei 411,6 gelegen, vor zwei Wochen noch bei 323,5. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Donnerstag mit 690,6 an.

Magdeburg - Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Im bundesweiten Vergleich wies Schleswig-Holstein mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 965,0 den höchsten Wert auf, Thüringen mit 298,9 den geringsten. Innerhalb Sachsen-Anhalts reichte die Spanne am Donnerstag von 631,9 in Halle bis zu 310,4 im Landkreis Stendal. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind in Sachsen-Anhalt 754.503 Infektionen sowie 5421 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden. dpa