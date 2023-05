Rohbau für Erweiterung des Bauhaus-Archivs Berlin fertig

Teilen

Blick auf den Erweiterungsbau und das Bestandsgebäude des Bauhaus-Archivs. © Hannes P. Albert/dpa

Die Arbeiten an der bisher 92 Millionen Euro teuren Erweiterung des Bauhaus-Archivs in Berlin sind in der nächsten Phase angekommen. Im Neubau neben dem historischen Museum am Landwehrkanal wurde am Dienstag Richtfest gefeiert.

Berlin - Das Bauhaus-Archiv ist wegen der Vergrößerung derzeit geschlossen. Auf dem Gelände entsteht ein Neubau mit einem Turm. Außerdem wird das alte Haus saniert, das noch von Bauhaus-Gründer Walter Gropius (1883-1969) entworfen wurde.

Das Bauhaus mit den Standorten Berlin Dessau und Weimar gilt als wichtige Schule für Kunst, Design und Architektur im 20. Jahrhundert. Das Berliner Archiv umfasst Zehntausende Fotos, Möbel- und Designobjekte.

Für Annemarie Jaeggi, Direktorin des Bauhaus-Archivs, markiert das Richtfest einen Wendepunkt und „Moment des Innehaltens“. In der kommenden Zeit wird das U-förmige Gebäude mit einem 20 Meter hohen Turm aus Stahl, Holz und Glas ausgebaut. Damit entstehen zusätzlich rund 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und Depots.

Ein Öffnungstermin steht weiter nicht fest. Ursprünglich sollte das Museum bereits im vergangenen Jahr wieder aufmachen. Von offizieller Seite wird noch kein neues Datum genannt. Beim Bauhaus-Archiv selbst wird auf Herbst 2025 gehofft. dpa