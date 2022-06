Rotmilan-Bestand in Sachsen-Anhalt scheint sich zu erholen

Vogelschützer beobachten einen leichten Aufwind für den Bestand des Rotmilans. Doch ist die Entwicklung wirklich nachhaltig oder droht die Zahl der Exemplare wieder abzunehmen?

Halberstadt - Der Bestand der Rotmilane scheint sich in Sachsen-Anhalt etwas zu erholen. „Der aktuelle Bestand liegt bei etwa 2400 Brutpaaren“, sagte Martin Kolbe vom Rotmilanzentrum in Halberstadt. Der Zahl sei in den vergangenen Jahren zunächst deutlich zurückgegangen und bewege sich seitdem auf niedrigem Niveau um die 2000 Brutpaare. Doch nun gebe es Zuwachs.

Grund dafür seien die guten Nahrungsvoraussetzungen. Im vergangenen Jahr habe es viele Mäuse gegeben, eine der Hauptnahrungsquellen für die Greifvögel, erklärt Kolbe. In diesem Jahr sehe es wieder etwas schlechter aus. Von daher bliebe abzuwarten, ob der Anstieg wirklich nachhaltig sei.

Der Mensch spielt beim Zurückdrängen des Rotmilans eine wesentliche Rolle. Es komme natürlich immer mal vor, dass die Vögel an natürlichen Ursachen sterben, sprich an Krankheiten, an Parasiten, an Pilzinfektionen, sagte Kolbe. „Aber der überwiegende Teil an Todesfällen ist tatsächlich menschenverursacht, und das ist ein großes Problem.“

Viele junge Rotmilane kommen in Sachsen-Anhalt an Straßen und Schienen zu Tode. Gerade dort würden die Jungtiere verstärkt nach Nahrung suchen. Ältere Vögel kollidieren öfter mit Windkraftanlagen. Letzteres ist seit Jahren ein bekanntes Problem, weshalb auch versucht wird, diese Gefahr so gering wie möglich zu halten. Das geschehe etwa durch feste Abstände von Windkraftparks zu Brutgebieten, so der Leiter des Rotmilanzentrums. Auch technische Lösungen wie Kameras oder Radarsysteme könnten helfen, die Windräder zu verlangsamen.

Mehr als die Hälfte des weltweiten Rotmilan-Bestands (maximal 25.000 Paare) kommt laut Rotmilanzentrum in Deutschland vor, davon leben wiederum etwa 2400 Brutpaare in Sachsen-Anhalt. dpa