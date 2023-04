Rotsperre: Heber fehlt Magdeburg gegen Sandhausen

Teilen

Der Magdeburger Jamie Lawrence (r) reagiert auf die Bestätigung der roten Karte gegen Daniel Heber (l)durch den Video-Assist. © Daniel Löb/dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg muss bei der Partie gegen den SV Sandhausen am Samstag (13.00 Uhr/Magentasport) auf Innenverteidiger Daniel Heber verzichten. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wurde der 28-Jährige vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aufgrund seiner Roten Karte im Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel belegt.

Regensburg - Heber war in der 90. Minute des Zweitligaspiels in Regensburg am vergangenen Sonntag von Schiedsrichter Tobias Stieler des Feldes verwiesen wurden. dpa