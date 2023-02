Rund 4800 Jahre altes Steinkistengrab entdeckt

Eine Grabungsmitarbeiterin legt in einer Grube Rinderknochen frei. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Bei Halberstadt ist vor der Ansiedlung des Lkw-Herstellers Daimler Truck ein 4800 Jahre altes Steinkistengrab entdeckt worden. Daraus lässt sich auf die begrabene Person schließen.

Halberstadt - Archäologen haben im künftigen Gewerbegebiet Halberstadt-Ost ein rund 4800 Jahre altes Steinkistengrab mit Beigaben entdeckt. Die dort begrabene Person sei mit Sicherheit eine hochgestellte Persönlichkeit gewesen, sagte Projektleiterin und Archäologin Susanne Friederich am Mittwoch an der Grabungsstelle.

Die Menschen damals seien auf Rinder- und Schweinezucht spezialisiert gewesen, sie gehörten zur Epoche der Kugelamphorenkultur. Benannt wurde diese Kultur nach den typischen Tongefäßen mit kugelförmigem Körper. Der Ursprung der Kultur habe im polnischen Raum gelegen und bis nach Niedersachsen gereicht.

Die neu entdeckte Steinkiste ist etwa 55 Zentimeter tief, 80 bis 90 Zentimeter breit und 1,70 Meter lang. „Die Breite wird von einer einzigen durchgehenden Steinplatte, etwa 10 bis 12 Zentimeter dick, gebildet.“ Das Grab wurde etwa 25 Zentimeter unter der Erdoberfläche entdeckt. „Der Person hat man eine Kugelamphore mit Rautenverzierung und ein Steinbeil mit in das Grab gelegt. Das Besondere: Das Steinbeil ist aus Feuerstein“, sagte Friederich. „Es sieht so aus, als ob das Beil unbenutzt ist oder extra für die Bestattung frisch nachgeschärft wurde.“

Etwa 3,5 Meter von diesem Steinkistengrab entfernt entdeckten die Archäologen eine im Durchmesser etwa zwei Meter große Grube. „Bis jetzt wurden vier Rinder ausgegraben, es könnten aber noch mehr sein. Dieser besonderen Persönlichkeit hat man also noch Rinder mitgegeben“, sagte die Projektleiterin.

Das Grab befindet sich am höchsten Punkt des Gewerbegebietes. Die Kugelamphorenleute trieben ihre Herden in der Regel entlang der fruchtbaren Auen. Die Toten wurden stets auf Hochlagen bestattet. „Wir sind hier erst am Anfang der Grabung, wahrscheinlich wurde dieses Grab noch überhügelt“, sagte Friederich. Dieser Hügel war als Geländemarke in der Landschaft sichtbar.

Von anderen Fundplätzen ist bekannt, dass an diesen Orten manchmal bis in die späte Bronzezeit, bis vor 3000 Jahren, und sogar bis ins Mittelalter Bestattungen angelegt wurden. „Und auch hier zeigen die Kulturschichten, dass man diesen Bereich immer weiter genutzt hat, der Anfang dürfte dieses Steinkistengrab gewesen sein“, sagte Friederich. „Mit der archäologischen Entdeckung sind Ansiedlungen auf der künftigen Gewerbefläche nicht gefährdet. Die Grabungen auf der etwa 80 Hektar großen Fläche dauern bis Ende März.“

Der Lastwagenhersteller Daimler Truck will in Halberstadt-Ost einen neuen Logistikstandort auf rund 260.000 Quadratmetern errichten. Sämtliche Fahrzeugteile sollen in einem automatisierten Hochregallager und einem automatisierten Kleinteilelager zum Abruf bereitstehen und in mehr als 170 Länder geliefert werden. dpa