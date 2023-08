Magdeburg: In Regensburg mit Geduld in zweite Pokal-Runde

Magdeburgs Trainer Christian Titz steht am Spielfeldrand. Am Montag reist Magdeburg zum Pokalspiel nach Regensburg. © Ronny Hartmann/dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg will trotz der Favoritenbürde die erste Runde im DFB-Pokal erfolgreich meistern. Dementsprechend vorbereitet reist das Team von Trainer Christian Titz am Montag (18.00 Uhr/Sky) zum Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg. „Wir müssen eine gewisse Qualität mitbringen. Wir müssen von Beginn an unsere Leistung finden, den Gegner bespielen, uns Torchancen erarbeiten und im Umschaltspiel eine gute Verteidigung haben“, sagte Titz am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Magdeburg - Gegner Regensburg habe einen klaren Spielstil, verteidige aus der Tiefe heraus kompakt, lenke den Gegner, um dann in ein schnelles Umkehrspiel zu gehen. „Wenn man ihnen die Räume gibt, können sie aber auch das Spiel aufbauen. Nach dem Zweitliga-Abstieg wurde die Mannschaft gut zusammengestellt, ist bissig und kommt über eine gute physische Qualität“, lobte Titz den Kontrahenten. Auch deshalb wird er mit der stärkstmöglichen Formation antreten. „Wir planen keine großen Rotationen“, sagte Titz.

Um erstmals nach 2017/18 wieder in die zweite Pokalrunde einzuziehen, brauche es auch Geduld. Dabei nimmt der Coach das 2:1 gegen Eintracht Braunschweig zum Vorbild, bei dem die Mannschaft sich die Chancen erarbeitet, aber auch genutzt hat. Lediglich Noah Kruth fehlt dem Team verletzungsbedingt. „Deshalb werden die nächsten Trainingseinheiten entscheiden, wer nominiert wird“, sagte Titz. dpa