Sachsen-Anhalt 2020 im Vergleich mit meisten Krebstoten

Im bundesweiten Vergleich wurden in Sachsen-Anhalt 2020 relativ zur Zahl der Einwohner die meisten Krebstoten gezählt. Laut Zahlen des Statistischen Landesamtes vom Donnerstag gab es 371 Krebssterbefälle je 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg wurden 235 Sterbefälle je 100.000 Einwohner im Vergleichszeitraum gezählt.

Halle - Insgesamt 3485 Frauen und 4634 Männer starben 2020 laut Statistikbehörde in Sachsen-Anhalt an ihrem Krebsleiden. Gemessen an allen Todesfällen verstarben somit rund 21 Prozent der Frauen und 27 Prozent der Männer an den Folgen ihrer Krebserkrankung.

Unter den verschiedenen Krebsarten traten besonders häufig die Neubildungen an Verdauungsorganen auf, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Insgesamt rund 2750 Menschen starben an einer solchen Erkrankung. Darunter verstarben 952 an Darmkrebs, 696 an Bauchspeicheldrüsenkrebs, 342 an Magenkrebs und 376 an Leberkrebs. Lungenkrebs führte in insgesamt 1 502 Fällen zum Tod. dpa