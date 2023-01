Größer als er selbst: Angler zieht Riesen-Wels aus der Elbe

Von: Victoria Krumbeck

Ein Angler aus Sachsen-Anhalt bekam kurz vor Weihnachten eine ordentliche Überraschung. Statt eines Zanders zog er einen 2,40 Meter großen Riesenwaller aus der Elbe.

Stendal - Eigentlich wollte ein Angler aus Sachsen-Anhalt einen Tag vor Heiligabend einen Zander in der Elbe fangen. Doch was er aus dem Fluss zog, war etwa viermal so groß wie ein durchschnittlicher Zander. Ein Riesenwaller mit einer Größe von 2,40 Meter biss an seiner Angel an. Der Fisch übertraf damit einen Wels, den ein anderer Angler aus einem Weiher zog. Dieser war über zwei Meter lang und brachte rund 80 Kilo auf die Waage.

Angler zieht 2,40 Meter großen Riesen-Wels aus der Elbe

Mit nur einer 60 Gramm leichten Angelrute gelang es dem 35-jährigen Angler den Riesenweller zu fangen, wie er Bild.de erzählte. Dabei war die Angel für nur einen zehn Kilogramm schweren Fisch ausgerichtet. Geködert wurde der Riesen-Fisch mit einem Gummifisch. Einem Köder, der für Zander üblich ist, wie der Angler erklärte. Doch dann biss der Riese an. „Ich habe gleich gemerkt, das kann nur ein Waller sein. Es gab einen richtigen Schlag an der Rute“, erzählte der Mann. Auf Facebook postet er seinen stolzen Fang.

Riesenfisch aus der Elbe: Wels ist 2,40 Meter groß

Etwa 50 Minuten dauerte es, bis der Angler den Weller endgültig gefangen hatte. Vorsichtig zog er den Fisch an Land, dabei krümmte sich die Angelrute so sehr, dass der Angler Angst hatte, sie würde brechen. Der Wels sei durch das kalte Wasser sehr träge, wie der Angler berichtete. Kurz vor dem Land half ihm ein Freund mit einem Kescher. Und dann kam die Gewissheit: Der Wels ist 2,40 Meter lang. „Ein Beifang ist der größte Fisch meines Lebens“, so der Angler.

Was mit dem Wels passierte, wollte er nicht erzählen. Ob er den Fisch wieder ins Wasser ließ oder ausnahm, bleibt geheim. Immer wieder zeigen Angler ihre spektakulären Funde. Darunter ein Goldfisch aus Frankreich, der 30 Kilogramm schwer war oder auch ein Stör, der mehr als drei Meter maß. (vk)