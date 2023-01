Sachsen-Anhalt: Anteil von Wiederholern wieder höher

Teilen

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine Klasse wiederholen, ist in Sachsen-Anhalt überdurchschnittlich hoch. Im Schuljahr 2021/22 waren das 3,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Nur Mecklenburg-Vorpommern lag mit 5,0 Prozent noch darüber. Der Bundesschnitt wurde mit 2,4 Prozent angegeben. Im Schuljahr 2019/20 hatte die Quote in Sachsen-Anhalt noch bei 2,6 Prozent gelegen und sank im Schuljahr 2020/21 auf 2,3 Prozent.

Magdeburg/Wiesbaden - Wie die Statistiker weiter mitteilten, stieg die Zahl der Wiederholerinnen und Wiederholer zuletzt in allen Bundesländern außer Bremen wieder an. „Nach veränderten Versetzungsregelungen im ersten Schuljahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie haben im Schuljahr 2021/2022 wieder deutlich mehr Kinder und Jugendliche eine Klassenstufe wiederholt“, hieß es. Die Quote der Sitzengebliebenen stieg den Angaben nach bundesweit von 1,4 Prozent im Schuljahr 2020/2021 auf 2,4 Prozent im vergangenen Schuljahr. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2019/2020, als die coronabedingten Versetzungsregeln noch nicht zum Tragen gekommen waren, hatte die Quote bei 2,3 Prozent gelegen.

Im Zuge der Pandemie waren in vielen Bundesländern aufgrund von Unterrichtsausfällen oder Wechsel- und Distanzunterricht besondere Regeln in Hinblick auf die Versetzung eingeführt worden. Die Versetzung wird in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt. dpa