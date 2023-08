Sachsen-Anhalt: Dickstes Plus bei Gewerbesteuer-Einnahmen

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Im Vergleich der deutschen Flächenländer haben Sachsen-Anhalts Gemeinden im vergangenen Jahr den höchsten Anstieg bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielt. Das Plus lag hierzulande bei 34,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. In Rheinland-Pfalz waren es demnach 26,7 Prozent, unter den Stadtstaaten erzielte Hamburg mit 23,6 Prozent das größte Plus.

Magdeburg/Wiesbaden - Bundesweit wurde ein Anstieg von 14,9 Prozent auf rund 70,2 Milliarden Euro verzeichnet. Schon 2021 war nach einem Rückgang im ersten Corona-Jahr 2020 bundesweit ein Rekordwert seit Beginn der Zeitreihe 1991 erreicht worden.

Sachsen-Anhalts Städte- und Gemeindebund erklärte, die Städte und Gemeinden benötigen jede erdenkliche Steuereinnahme angesichts der Bewältigung inflationsbedingter Ausgabensteigerungen, des jüngsten Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst und der anstehenden großen Aufgaben beim Klimawandel, der Digitalisierung und der Verkehrs- und Wärmewende. Es gebe einen immensen kommunalen Investitionsstau bei den Straßen, Schulen und Kitas, bei Schwimmhallen und Freibädern.

Es gehe den Städten und Gemeinden auch nicht flächendeckend gut mit Blick auf die Steuereinnahmen. Zahlen des Statistischen Landesamtes zeigten, dass die 35 aufkommenstärksten und damit 15 Prozent der Gemeinden Sachsen-Anhalts knapp zwei Drittel des gesamten Gewerbesteueraufkommens 2022 im Land erzielten. Es gelinge nicht allen Städten und Gemeinden, ihre Haushalte auszugleichen. Zudem blieben die Pro-Kopf-Steuereinnahmen ostdeutscher Gemeinden weiter deutlich hinter denen westdeutscher Gemeinden zurück. dpa