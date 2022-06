Sachsen-Anhalt ehrt Schriftsteller Matthias Jügler

Teilen

Der Schriftsteller Matthias Jügler erhält in diesem Jahr den Klopstock-Preis für neue Literatur und damit die höchste Auszeichnung des Landes Sachsen-Anhalt auf diesem Gebiet. Der 1984 in Halle geborene Autor wird für sein literarisches Gesamtwerk ausgezeichnet, wie die Staatskanzlei am Freitag in Magdeburg mitteilte. „Matthias Jügler erweist sich als eine besondere ostdeutsche Stimme im Chor der Gegenwartsliteratur“, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Magdeburg - 2015 debütierte Jügler mit dem Roman „Raubfischen“, 2021 folgte „Die Verlassenen“. Darüber hinaus sei er Herausgeber zweier Anthologien, die sich mit Fragen der engagierten Literatur auseinandersetzten. „Seine Werke zeigen beeindruckend, was Literatur zu leisten vermag, wenn sie sich engagiert mit gesellschaftlichen Konflikten in einem persönlichen Umfeld beschäftigt“, erklärte der Staatsminister und Minister für Kultur, Rainer Robra (CDU).

Der mit 12.000 Euro dotierte Klopstock-Preis, benannt nach dem 1724 in Quedlinburg geborenen Dichter der Aufklärung, wird seit 2015 vergeben für ein deutschsprachiges Werk aus den letzten vier Jahren oder für eine literarisch wertvolle Gesamtleistung. Ausgezeichnet wurden bislang etwa Ann Cotten, Alexander Kluge und Clemens Meyer.

Der mit 3000 Euro dotierte Förderpreis geht an Marlen Pelny für ihr Roman-Debüt „Liebe / Liebe“ aus dem Jahr 2021. „Sowohl für das Schreckliche als auch für das Zärtliche und Schöne findet Pelny die jeweils angemessene, die richtige Sprache“, hieß es in der Begründung der Jury. Die 1981 in Halle geborene Autorin habe auch zwei Gedichtbände veröffentlicht. Die Preisverleihung ist für den 6. September 2022 in Quedlinburg geplant. dpa