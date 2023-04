Sachsen-Anhalt im- und exportiert weniger Bier

Eine Gesellschaft stößt mit Bier an. © Robert Michael/dpa/ZB/Symbolbild

Nach Sachsen-Anhalt ist in den zurückliegenden Jahren immer weniger Bier importiert worden. Wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte, wurde 2022 Bier im Wert von rund 1,64 Millionen Euro eingeführt. Das war zwar ein Plus von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 gab es aber einen Rückgang um 55 Prozent.

Halle - Im Vergleich zu 2012 war es ein Minus von 64 Prozent. Die Bierimporte kamen im vergangenen Jahr fast ausschließlich aus EU-Ländern. Hauptlieferant waren die Niederlande mit Bier im Wert von 822.000 Euro. Die Importe aus Tschechien machten 706.000 Euro aus.

Die Exporte von Bier lagen im vergangenen Jahr um 10 Prozent höher als 2021, aber um knapp 13 Prozent niedriger als 2019. Im Zehn-Jahres-Vergleich ging der Wert der ausgeführten Biere um 53 Prozent zurück. dpa