Sachsen-Anhalt schützt gefährdete Tiere und Pflanzen

Armin Willingmann spricht bei einer Pressekonferenz. © Christian Modla/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

In Sachsen-Anhalt sind 1560 Tier- und Pflanzenarten akut vom Aussterben bedroht - das Land stellt in diesem Jahr wieder Millionen Euro für Projekte zum Schutz bereit. „ZunehmendeTrockenheit in Folge des fortschreitenden Klimawandels gebietet, dass wir in diesem Jahr verstärkt Projekte fördern, bei denen es um den Schutz heimischer Gewässer und deren Umgebung als Biotop geht“, sagte Umweltminister Armin Willingmann (SPD) am Montag in Magdeburg.

Magdeburg - Zudem sollten stärker die Potenziale städtischer Grünflächen genutzt werden. Eine artenreiche Bepflanzung könne Vögeln und Insekten Nahrung bieten, Wasser in der Stadt länger halten und die CO2-Bindung verbessern. Anträge können ohne Stichtag jederzeit gestellt werden.

Im vergangenen Jahr hatte das Umweltministerium 89 Projekte mit rund vier Millionen Euro gefördert, wie es weiter hieß. Es sei etwa der Waschhausteich im Schlosspark von Harbke entschlammt worden. Dort lebten seltene Erdkröten und Laubfrösche. Im Fiener Bruch wurde die Erdverkabelung einer Stromleitung gefördert, um die dort lebenden Großtrappen zu schützen. Großtrappen zählen zu den gefährdeten Vogelarten und sind den Angaben zufolge häufiger an Stromleitungen tödlich verunglückt, ihre Sehfähigkeit sei eingeschränkt. dpa