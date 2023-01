Sachsen-Anhalt will Grundschullehrkräfte besser bezahlen

Ein buntes Bild mit der Aufschrift „1. Schultag“ hängt im Gang einer Grundschule an der Wand. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Nach jahrelangen Diskussionen will Sachsen-Anhalt dem Vorbild anderer Länder folgen und Grundschullehrerinnen und -lehrer besser bezahlen. Schon in diesem Jahr solle mit der schrittweisen Erhöhung der Besoldung begonnen werden, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag in Magdeburg. Er bezeichnete es als „unser klares Ziel“. Wie etwa die Stufen ausgestaltet seien, werde der Landtag entscheiden, der derzeit über den Haushalt berate.

Magdeburg - Laut der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft verdienen Grundschullehrkräfte in Sachsen-Anhalt bis zu 500 Euro weniger als ihre Kollegen und Kolleginnen anderer Schulformen.

Haseloff hatte verschiedene Akteure zum Bildungspolitischen Dialog eingeladen. Hintergrund ist der Lehrermangel, der für immer mehr Unterrichtsausfall sorgt. Die bessere Bezahlung ist ein Ergebnis von mehreren, die die Unterrichtsversorgung verbessern sollen. Die Lehrerinnen und Lehrer sollen auch dazu verpflichtet werden, eine Stunde pro Woche länger zu arbeiten. „Damit kommen wir auf den deutschen Durchschnitt“, sagte Haseloff. Mit dieser Maßnahme könnten 500 von 1000 fehlenden Lehrkräften kompensiert werden. dpa