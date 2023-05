Sachsen-Anhalt will mehr Quereinsteiger für Pflegeberufe

Teilen

Eine Pflegefachkraft legt in der ambulanten Pflege einen Kompressionsverband an. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mit einer modularisierten Ausbildung will Sachsen-Anhalt vermehrt ungelernte Beschäftigte und Quereinsteiger für die Pflege gewinnen. Bis zum Jahr 2035 müssten rund 24.000 Vollzeitstellen in der Pflegebranche neu besetzt werden, teilte die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Montag mit. Davon entfielen etwa 12.

Halle - 700 Stellen auf die stationäre und 11.300 auf die ambulante Pflege.

„Mit der Modulausbildung haben wir ein gutes Konzept entwickelt, um in einem individuellen Lerntempo sogar bis zur Fachkraft in der Pflege durchstarten zu können. Jetzt müssen wir möglichst viele Menschen für eine Teilnahme gewinnen“, sagte Agenturchef Markus Behrens. Der Bedarf an ausgebildetem Fachpersonal in der Pflege sei riesig.

Voraussetzungen zur Teilnahme an der modularisierten Pflegehilfeausbildung ist den Angaben zufolge ein Hauptschulabschluss. Die Ausbildung ist in Bildungseinrichtungen an sieben Standorten möglich. Insgesamt müssen 700 Stunden theoretischer und fachpraktischer Unterricht in Verbindung mit dem Nachweis von 850 Praxisstunden absolviert werden. Dies sei für bildungsferne Bewerberinnen und Bewerber „eine niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeit in den Pflegebereich“, teilte die Regionaldirektion mit. Die Beschäftigte erhielten den vollen Verdienst während der gesamten Qualifizierung. dpa