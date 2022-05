Sachsen-Anhalt will mit Servicestelle mehr Personal gewinnen

Sachsen-Anhalt will eine eigenständige Servicestelle aufbauen, um Nachwuchskräfte und Personal zu finden. Die „Zentrale Stelle für Personalmanagement“ solle perspektivisch aus fünf Bediensteten bestehen und am 1. Juli 2022 die Arbeit aufnehmen, teilte die Staatskanzlei in Magdeburg am Dienstag nach einer Kabinettssitzung mit.

Magdeburg - „Auch die Landesverwaltung ist vom seit Jahren diskutierten Fach- und Arbeitskräftebedarf nicht ausgenommen und steht im Wettbewerb um die besten Köpfe“, erklärte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). „Umso wichtiger ist es, dass das Land Sachsen-Anhalt gute Nachwuchskräfte frühzeitig und gezielt anspricht, an sich bindet und sich dabei einheitlicher als attraktiver Arbeitgeber präsentiert.“

Die neue Servicestelle soll den Angaben zufolge ein modernes und gut durchsuchbares Karriereportal im Internet aufbauen und das gezielte Anwerben von Nachwuchskräften forcieren. Es geht um Berufswerbung an den Hochschulen und auf Berufsmessen, berufsbezogene Imagefilme und Social-Media-Kampagnen. dpa