Sachsen-Anhalts Corona-Regeln bis Ende September verlängert

Das Landeskabinett hat die geltenden Corona-Regeln für Sachsen-Anhalt bis Ende September verlängert. Damit bleibe es bei den bisherigen Regelungen wie der Masken- und Testpflicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Magdeburg mit. Zudem müsse im öffentlichen Personennahverkehr weiter ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Magdeburg - Zum 1. Oktober solle es auf der Grundlage des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes eine neue Eindämmungsverordnung geben. Dann gilt bundesweit unter anderem eine FFP2-Maskenpflicht für Fahrgäste im öffentlichen Personenfernverkehr, ebenso für Patienten und Besucher in Arztpraxen und Tageskliniken. Die Pflicht bestehe dann auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Die Länder können abhängig von der pandemischen Lage weitere Schutzmaßnahmen beschließen.

Das Robert Koch-Institut gab die Inzidenz für Sachsen-Anhalt am Dienstag mit 234,5 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und sieben Tage an. Die Dunkelziffer dürfte weit höher sein. dpa