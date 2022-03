Sachsen-Anhalts Grüne fordern mehr erneuerbare Energie

Ein Solarpark unter wolkigem Himmel. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bei einem digitalen kleinen Parteitag haben Sachsen-Anhalts Grüne ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekundet und den russischen Angriffskrieg verurteilt. Die Aufgabe sei es nun, ein sicherer Ort für alle Ukrainerinnen und Ukrainer und auch Russinnen und Russen zu sein, die der Gewalt gegen Mensch und Staat entkommen wollten, sagte der Grünen-Landesvorsitzende Dennis Helmich am Samstag.

Magdeburg - Die große Solidarität der Menschen müsse professionell mit den staatlichen Stellen unterfüttert werden. Es gehe um eine schnellstmögliche dezentrale Unterbringung, Sprachkurse und Arbeitsgelegenheiten für die Angekommenen. Die Kinder und Jugendlichen müssten unterstützt werden bei einer Normalisierung ihres Alltags.

Die Sanktionen gegen Russland müssten auch in Sachsen-Anhalt konsequent durchgesetzt werden. Mit Blick auf die Energieversorgung sagte der Landesvorsitzende Helmich: „Wir müssen frei werden, frei werden von russischen Energieimporten mit einem Booster für unsere erneuerbaren Energien. Und das ist eine klare Aufforderung auch an diese Landesregierung: Schluss mit Träumereien von Verlängerungen von Kohle- und Atomkraft, für mehr Photovoltaik auf landeseigenen Immobilien beispielsweise, für mehr Windenergie und grünen Wasserstoff“. Als Landtagsfraktion würden die Grünen Druck machen. Seit der Landtagswahl im vergangenen Jahr sind die Grünen in der Opposition, es regiert eine Koalition von CDU, SPD und FDP.

Der digitale Parteitag war dem Thema ländlicher Raum, der Verbesserung von Mobilität, Gesundheitsversorgung und Internetanbindung dort, gewidmet. Im Mittelpunkt der Reden stand vielfach der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf Deutschland und Sachsen-Anhalt. dpa