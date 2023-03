Sachsen-Anhalts Linke will neue Doppelspitze im Juni wählen

Janina Böttger im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Die Linke in Sachsen-Anhalt will auf einem Parteitag im Juni eine neue Doppelspitze wählen. „Ich führe derzeit Gespräche und bin sehr optimistisch, dass wir eine sehr gute Wahl hinkriegen werden. Namen nenne ich aber noch nicht. Wir wollen den Co-Vorsitzenden am 3. Juni bei einem Parteitag wählen“, sagte Linken-Landesvorsitzende Janina Böttger der „Mitteldeutschen Zeitung“.

Magdeburg - Böttger und Stefan Gebhardt waren im März 2022 auf einem digitalen Parteitag zur ersten Doppelspitze der Partei in Sachsen-Anhalt gewählt worden. Gebhardt trat jedoch nur eine Woche nach seiner knappen Wahl (50,5 Prozent) zurück. In einem fünfseitigen Brief hatte der Landtagsabgeordnete die Landespartei scharf kritisiert. Er beklagte Gräben zwischen Landtagsfraktion und Partei sowie einen misslungenen Wahlkampf.

Böttger sagte nun der „Mitteldeutschen Zeitung“: „Ich wollte Brücken bauen und kann sagen, dass mir das inzwischen gut gelungen ist. Wir diskutieren natürlich nach wie vor über die richtige Strategie und die richtigen Themen. Aber wir haben ausgemacht, dass wir das intern machen. Und ich glaube, dass die persönlichen Angriffe der Vergangenheit nicht mehr vorkommen werden.“ dpa