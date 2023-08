Sachverständiger: Pilze sind „überall am Start“

Ein Fliegenpilz steht in einem Nadelwald bei Elend im Harz. © Matthias Bein/dpa

Pilzliebhaber tummeln sich schon längst wieder in den Wäldern Sachsen-Anhalts. Steinpilze und Pfifferlinge sind jetzt in der Pilzsaison zu finden - aber auch einige Exoten.

Halberstadt - Die Pilzsaison in Sachsen-Anhalt ist laut dem Landesverband der Pilzsachverständigen in vollem Gange. „Die Pilze sind überall am Start“, sagte Stefan Fischer, Pilzexperte des Verbandes und Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Grund dafür seien die zuletzt reichlichen Niederschläge bei warmen Wetter. „Warm und feucht ist immer gut.“

Sorten wie Riesenschirmpilze, Steinpilze, Pfifferlinge und auch die Krause Glucke gebe es je nach Region reichlich. Die Pilzsorten variierten unter anderem in Abhängigkeit der Böden und der umstehenden Waldarten. In Kiefernwälder seien etwa Pfifferlinge tendenziell häufiger aufzufinden, sagte Fischer. Auch seltenere Sorten wie der Satanspilz seien in diesem Jahr gut gewachsen.

„Der Gang in die Pilze lohnt sich - wenn gute Wetterbedingungen da sind - eigentlich schon ab Juli“, erklärte Fischer. Da gehe die Pilzsaison mit Sommersteinpilzen und Pfifferlingen los. dpa