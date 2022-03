Saisonstart im Gartenreich Dessau-Wörlitz: Museen geöffnet

Schwäne stehen am Ufer des Sees im Park im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. © Heiko Rebsch/dpa-Zentralbild/ZB

Der Frühling zeigt sich in einem der bedeutendsten historischen Gartenanlagen von seiner schönsten Seite. Mit Einschränkungen angesichts der Corona-Pandemie startet Dessau-Wörlitz in die Saison.

Oranienbaum-Wörlitz - Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich ist aus dem Winterschlaf erwacht. Die Natur blüht auf in der rund 140 Hektar großen Kulturlandschaft, die zum Unesco-Welterbe zählt. Zum Auftakt in die Saison 2022 öffneten am Samstag bei strahlendem Sonnenschein unter dem Motto „Frühlingserwachen“ alle Schlösser und die Insel Stein nach der Winterpause für Besucher, wie die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz und die Tourismusinformation des Gartenreichs mitteilten.

Durch den Park wandelnde Darsteller in historischen Kostümen zogen die Blicke der vielen Besucher auf sich, es wurden viele Fotos gemacht. Auf einem kleinen Markt boten Händler am Samstag ihre Waren feil, Gastronomen Speisen und Getränke an. Für Sonntag ist eine Fortsetzung geplant.

Seit 1994 wird in Wörlitz mit einem bunten Programm symbolisch der Frühling begrüßt. 2020 und 2021 fiel das Fest pandemiebedingt aus. In diesem Jahr finde es zwar statt, jedoch ohne den historischen Festumzug in Erinnerung an den Gartenreichgründer und an seine Gemahlin. Auch das Wettrennen der Gondelfahrer auf den Kanälen des Gartenreichs wurde aus Gründen des Infektionsschutzes verzichtet. Die Gondeln lagen am Samstag noch an Land.

Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich gilt als Gesamtkunstwerk. Die Landschaft ist frei zugänglich und zieht Naturliebhaber auch das ganze Jahr über an. Die malerische Landschaft werten Experten als Symbol für die neue Naturauffassung des späten 18. Jahrhunderts. Als Aushängeschild der Parklandschaft gilt das klassizistische Schloss Wörlitz mit seinen eindrucksvollen Säulen, der einstigen Sommerresidenz des Fürsten Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817).

Er ließ das Gartenreich anlegen, inspiriert von seinen Reisen wie nach Italien, und mit dem Ziel, Menschen unabhängig ihrer sozialen Herkunft Wissen zu vermittelt. Mit Bauten unterschiedlichster Architektur und Funktion, kleinen Tempeln, Kanälen, einem großen See und knapp 20 kleinen Brücken gehört das Gartenreich zu den kulturhistorisch wertvollen Anlagen in Deutschland. Der in Kleinformat nachgebildete Vesuv auf der kleinen Insel Stein zählt ebenso zu den Attraktionen der Parklandschaft. dpa