SC Magdeburg bangt um Spielmacher Kristjansson

Gisli Thorgeir Kristjansson von SC Magdeburg reagiert. © Marco Wolf/dpa

Gisli Kristjansson droht womöglich ein längerer Ausfall. Der Spielmacher des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg musste nach zwölf Minuten im Viertelfinal-Hinspiel der EHF Champions League die Platte verlassen. Zuvor war der 23-Jährige ohne Gegnereinwirkung im Spiel gegen Wisla Plock umgeknickt. Ein Ausfall Kristjanssons wäre für den SCM in den letzten Wochen der Saison ein schwerer Schlag.

Plock - Eine genaue Diagnose steht noch nicht fest.

Magdeburg macht sich noch Hoffnungen auf die Titelverteidigung in der Bundesliga und auf den ersten Champions-League-Titel seit 2002. In der Meisterschaft treffen die Elbestädter in den kommenden zwei Partien auf die Rhein-Neckar Löwen und die SG Flensburg-Handewitt.

In der Champions League steht am 17. Mai das Rückspiel gegen Plock an. Kristjansson hat in dieser Saison in der Liga 147 Tore erzielt und 98 Assists gegeben, in der Champions League steuerte er in 15 Spielen 75 Tore bei. dpa