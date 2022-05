SC Magdeburg gewinnt beim HC Erlangen 38:36

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Tabellenführer SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga einen weiteren Schritt zur Meisterschaft gemacht. Beim HC Erlangen siegte der SCM am Samstagabend vor 5287 Zuschauern 38:36 (20:18). Bester Magdeburger Schütze war Omar Igni Magnusson mit neun Toren, für Erlangen war Johannes Sellin mit ebenfalls neun Treffern am erfolgreichsten.

Magdeburg - Magdeburg startete direkt mit zwei Fehlwürfen in die Partie und lief in der Folge einem Rückstand hinterher. Erst nach knapp zehn Minuten führte der Favorit erstmals (8:7), konnte sich aber nicht absetzen, weil Erlangen vorn flexibel blieb. Magdeburg bekam defensiv nur wenig Zugriff, führte zur Pause aber trotzdem.

Nach der Pause führten die Elbestädter mit drei Treffern (23:20/35.), hatten aber weiter Probleme mit Erlangens Angriff. So war die Partie weiterhin eng, der SCM konnte sich trotz zwischenzeitlicher vier Toren vor (29:25/45.) nie sicher fühlen (27:24/42.). Erlangens Petter Overby (55.) sah nach der dritten Zeitstrafe die Rote Karte, doch Erlangen hielt die Partie bis in die Schlusssekunden offen. dpa