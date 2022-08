SC Magdeburg gewinnt Test: 30:29 gegen Hannover-Burgdorf

Ein Handball liegt auf einem Tor. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat das letzte Testspiel vor dem scharfen Start gewonnen. Gegen Ligakonkurrent Hannover-Burgdorf siegten die Grün-Roten im altmärkischen Beetzendorf am Donnerstagabend mit 30:29 (16:12). Gleich drei Magdeburger trafen vierfach und damit am häufigsten: Kay Smits, Philipp Weber und Gisli Kristjansson.

Beetzendorf - In der gut gefüllten Halle tat sich der SCM schwer, beim Stand von 1:4 (.Minute) nahm Trainer Bennet Wiegert die erste Auszeit der Partie. Defensiv war die Leistung in Ordnung, doch im Angriff lief kaum etwas zusammen, immer wieder glänzte der Ex-Magdeburger Dario Quenstedt im Gästetor. Bis zur Pause steigerte sich der SCM jedoch und führte nun standesgemäß. In der zweiten Hälfte war die Partie schneller, Hannover kam bis auf ein Tor heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Am kommenden Mittwoch trifft der SCM im ersten Pflichtspiel beim Supercup auf Pokalsieger THW Kiel (19.00 Uhr/Sky). dpa