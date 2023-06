SC Magdeburg gibt Fahrplan für die Vorbereitung bekannt

Teilen

Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert gestikuliert an der Seitenlinie. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat die ersten Termine für die Saisonvorbereitung bekannt gegeben. So wird der Club nicht wie üblicherweise geplant am sogenannten Megawooodstock in Aschersleben am 21. Juli teilnehmen, wie der SCM am Dienstag auf seiner Internetseite bekannt gab. Als Grund wurde die geringere Regenerationszeit durch die Teilnahme am Champions League Final Four dieses Wochenende genannt.

Magdeburg - Mannschaft und Trainerteam würden aber im Rahmen der Veranstaltung am 22. Juli ein Kindertraining leiten.

Die Saisonvorbereitung im Juli würde derweil wie herkömmlich mit umfangreichen Leistungstests der Spieler beginnen. Im Anschluss folgt eine Testspielreihe, die mit einer Begegnung mit Liga-Konkurrent Bergischer HC am 1. August in Calbe (Saale) eingeleitet wird. Es folgen Partien gegen den Dessau-Roßlauer HV 06 (8. August/Aschersleben), sowie Aalborg, HBC Nantes und den TBV Lemgo Lippe beim Turnier in Halle (Westfalen) am 12./13. August.

In Halle (Saale) trifft der SCM am 16. August auf den HC Erlangen, zwei Tage später findet in der Arena in Magdeburg mit der Partie gegen Gorenje Velenje die klassische Saisoneröffnung mit Autogrammstunde und Rahmenprogramm statt. Dauerkarteninhaber der kommenden Saison 2023/24 haben dafür freien Eintritt. Den Schlusspunkt der Testspielreihe setzen die Sachsen-Anhalter in Jessen gegen den dänischen Club Fredericia HK.

Bevor es in die Sommerpause geht, steht für den SC Magdeburg zunächst das Finalwochenende in der Champions League bevor. Im Halbfinale trifft das Team von Trainer Bennet Wiegert am Samstag (15.15 Uhr/DAZN) in Köln auf den FC Barcelona. Das Finale wird am Sonntag um 18 Uhr ausgetragen. dpa