SC Magdeburg holt 27:23-Arbeitssieg gegen MT Melsungen

Ein Handball liegt auf einem Tor. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat in der Bundesliga den nächsten Sieg eingefahren. Gegen die MT Melsungen gewann der SCM vor 5805 Zuschauern am Sonntag mit 27:23 (15:12). Dabei war Kay Smits mit acht Toren bester Magdeburger Schütze, für Melsungen war Arnar Arnarsson mit fünf Treffern am erfolgreichsten.

Magdeburg - Ohne Torjäger Omar Ingi Magnusson (persönliche Gründe) startete der SCM offensiv holprig in die Partie, konnte sich aber von Beginn an auf Mike Jensen im Tor verlassen, der die Elbestädter im Spiel hielt. Erst nach zehn Minuten erarbeitete sich der Meister die erste Führung (3:2/10.), die der SCM bis zur Pause aber nur geringfügig ausbauen konnte. In der zweiten Halbzeit verkürzten die Gäste noch einmal (18:17/41.), doch der SCM ließ sich nicht verunsichern, setzte sich wieder leicht ab und brachte den Sieg ins Ziel.

Magdeburg hat nun eine kleine Pflichtspielpause, bevor die man am 18. Oktober als Titelverteidiger beim IHF Super Globe in Saudi-Arabien auf den australischen Vertreter Sydney University treffen. dpa