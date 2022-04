SC Magdeburg holt Arbeitssieg bei der HSG Wetzlar

Tabellenführer SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga einen weiteren Sieg eingefahren. Dabei lief der SCM bei der HSG Wetzlar lange hinterher, gewann am Ende aber 29:26 (12:15). Gisli Kristjansson und Omar Ingi Magnusson waren mit je sechs Treffern beste Magdeburger Schützen, für Wetzlar war Domen Novak mit ebenfalls sechs Toren am erfolgreichsten.

Wetzlar - Magdeburg erwischte den schlechteren Start, vergab zu viele Angriffe und lief einem Rückstand hinterher (2:6/12.). Auch nach einer Auszeit (13.) konnte der SCM die Lücke nicht schließen, kam nicht auf seine normale Abschlussquote (7:10/22.). Dazu fehlte Magdeburg auch in der Defensive der Zugriff, der Rückstand war die logische Folge.

Nach der Pause arbeitete sich der SCM mit einem 4:0-Lauf zum Ausgleich (18:18/41.), hatte aber weiterhin Probleme mit der Deckung der Gastgeber. In der nun völlig offenen Partie ging der SCM schließlich erstmals in Führung (23:22/49.) und gab diese bis Spielschluss nicht wieder ab. dpa