SC Magdeburg holt Turniersieg: 33:32 gegen Aalborg

Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert. © Uwe Anspach/dpa

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat das Vorbereitungsturnier in Halle (Westfalen) gewonnen. Im Finale schlug der SCM den dänischen Vizemeister Aalborg Håndbold mit 33:32 (26:26, 15:13) nach Siebenmeterwerfen. Gleich sechs Magdeburger trafen dreifach.

Halle - Am Sonnabend hatten die Magdeburger den französischen Pokalsieger HBC Nantes mit 32:30 (21:16) geschlagen. Dabei legte der SCM vor allem in der ersten Halbzeit eine gute Partie hin: Neuzugang Sergey Hernandez im Tor zeigte sieben Paraden, Matthias Musche traf sechsfach. Am Ende hatte der spanische Torhüter dreizehn Bälle gehalten, Musche war mit neun Treffern bester Schütze.

Im Finale gegen Aalborg um Niklas Landin und Mikkel Hansen begann der SCM konzentriert und setzte sich früh auf vier Treffer ab (7:3/9.). Vor allem in der Abwehr standen die Magdeburger gut und lagen zur Pause leicht vorn. Nach dem Seitenwechsel standen die Abwehrreihen im Mittelpunkt und Aalborg drehte die Partie (20:21/43.). In einer dramatischen Schlussphase verpasste der SCM den möglichen Siegtreffer - und gewann dann doch das Siebenmeterwerfen. dpa