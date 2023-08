SC Magdeburg schließt Saisonvorbereitung mit siebtem Sieg ab

Champions-League-Sieger SC Magdeburg hat seine Saisonvorbereitung erfolgreich abgeschlossen. Vor dem Bundesligastart bei der HSG Wetzlar an diesem Freitag gewannen die Elbestädter gegen den Dritten der dänischen Meisterschaft, Fredericia HK, mit 31:26 (14:8).

Jessen/Magdeburg - Somit hat der SCM alle sieben Vorbereitungsspiele gewonnen, traf neben den zwei Bundesligisten Bergischer HC und HC Erlangen auch auf HBC Nantes und Dänemarks Vizemeister Aalborg Handbold. Viel wichtiger als die Siege dürfte für Trainer Bennet Wiegert aber sein, dass die Neuzugänge Felix Claar und Janus Smarason im Rückraum schnell Fuß fassten.

Denn durch seine Verletzung aus dem Final Four der Königsklasse im Juni fällt Spielmacher Gisli Kristjansson noch Monate aus, sodass die Magdeburger mit einem neuen Rückraum agieren werden müssen. In den Testspielen klappte das Zusammenspiel immer besser - doch mit Flensburg und den Füchsen Berlin stehen schon am 2. und 3. Spieltag Spiele gegen Spitzenteams ins Haus. dpa