SC Magdeburg siegt deutlich: 38:25 gegen den Bergischen HC

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Tabellenführer SC Magdeburg zieht in der Handball-Bundesliga weiter einsam seine Kreise. Gegen den Bergischen HC siegten die Grün-Roten am Sonntag vor 3489 Zuschauern mit 38:25 (18:12). Gisli Kristjansson war mit acht Treffern bester SCM-Werfer, für den BHC war Tomas Babak mit sieben Toren am erfolgreichsten.

Magdeburg - Die Teams begannen auf Augenhöhe (3:3/7.), doch ein Zwischenspurt der Gastgeber brachte eine erste Vier-Tore-Führung (7:3/13.). BHC-Trainer Sebastian Hinze nahm sofort eine Auszeit, doch den Schwung der Magdeburger unterbrach dies nicht (11:4/17.). Der SCM profitierte von BHC-Fehlern, kam oft ins Tempospiel und so zu einfachen Treffern.

Nach der Pause erhöhte der SCM auf neun Tore Vorsprung (25:16/38.) und spulte sein Programm routiniert ab. Der BHC kam mit dem dynamischen SCM-Rückraum um Kristjansson und Nationalspieler Philipp Weber nicht zurecht. So kamen zu keinem Zeitpunkt Zweifel am nächsten SCM-Heimsieg auf. dpa