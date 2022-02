SC Magdeburg siegt erneut deutlich: 39:28 bei PAUC Handball

Ein Ball in der Hand eines Spielers. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Der SC Magdeburg hat in der European League den siebten Sieg im achten Spiel eingefahren. Beim Tabellendritten der französischen Liga PAUC Handball siegte der SCM am Dienstag mit 39:28 (20:13). Omar Ingi Magnusson und Magnus Saugstrup waren beste SCM-Schützen mit je sechs Toren, für PAUC war Nicolas Claire und Mike Brasseleur mit je fünf Treffern am erfolgreichsten.

Saint-Raphael - Magdeburg erwischte einen guten Start, führte früh mit drei Toren (6:3/7.). Eine Auszeit der Gastgeber änderte kaum etwas an der Dynamik, der SCM baute seine Führung weiter aus (11:3/13.). Nach einer weiteren Auszeit verkürzte PAUC (12:17/27.), doch zur Halbzeit herrschten klare Verhältnisse.

Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Magdeburger, verteilten die Spielzeit auf alle Spieler und bauten die Führung aus (28:19/42.). Auch eine kleine Schwächephase (31:25/51.) änderte nichts mehr am Auswärtserfolg. Im Heimspiel gegen IK Sävehof reicht dem Titelverteidiger am kommenden Dienstag ein Unentschieden zum Gruppensieg. dpa