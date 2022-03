SC Magdeburg siegt wieder: 30:22 gegen Hannover-Burgdorf

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Tabellenführer SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga einen überzeugenden Heimsieg gefeiert. Gegen die TSV Hannover-Burgdorf gab es am Donnerstagabend vor 4702 Zuschauern ein 30:22 (14:11). Einmal mehr war Omar Ingi Magnusson mit acht Treffern bester Magdeburger Schütze, für Hannover traf Nejc Cehte mit sechs Toren am häufigsten.

Magdeburg - Magdeburg tat sich zum Start schwer, hatte aber auch etwas Wurfpech und lief einem knappen Rückstand hinterher (2:3/10.). Doch der SCM stabilisierte sich, stand zunächst hinten besser und drehte dann die Partie (8:7/21.). Einmal im Spielfluss holten die Grün-Roten bis zur Halbzeit einen Drei-Tore-Vorsprung heraus.

Magdeburg kam besser aus der Pause, schraubte seinen Vorsprung auf sechs Tore (18:12/40.), ohne dabei zu glänzen. Hannover machte vorn einfach zu viele Fehler, die der SCM nicht einmal konsequent bestrafen musste. Spätestens beim 21:13 (48.) war die Partie entschieden. dpa