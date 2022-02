SC Magdeburg überrennt TBV Lemgo mit Torrekord: 44:25-Sieg

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Handball-Bundesligist SC Magdeburg ist auf dem Weg zur Meisterschaft scheinbar nicht zu stoppen. Mit einem saisonalen Bundesliga-Torrekord kam der Tabellenführer beim TBV Lemgo Lippe am Sonntag zu einem souveränen 44:25 (11:20)-Erfolg. Omar Ingi Magnusson war mit 15 Treffern, davon sechs Siebenmeter, der erfolgreichste Werfer. Daniel Pettersson steuerte neun Tore bei.

Magdeburg - Für Pokalsieger Lemgo trafen Bjarki Mar Elisson und Tim Sutton je sieben Mal.

Der SCM machte von Beginn an klar, wer in dem Spiel das Sagen hat. Nach vier Minuten führte das Team von Trainer Bennet Wiegert mit 3:0. Näher als auf drei Treffer Differenz ließen die Elbestädter den Gegner im gesamten Spielverlauf nicht herankommen. Im Gegenteil. Die Magdeburger schafften bis zur Pause nicht nur mehrfach eine Zehn-Tore-Führung, sondern erzielten zum wiederholten Mal in dieser Saison bis zum Wechsel 20 Treffer oder mehr. Und machten dann so weiter. Mit 44 Treffern überholten sie den THW Kiel, der gegen Stuttgart 42 Tore erzielt hatte. dpa