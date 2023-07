Schauer und Gewitter am Freitag in Sachsen-Anhalt

Blick auf ein Rapsfeld während es regnet. © Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

In Sachsen-Anhalt werden am Freitag Schauer und Gewitter erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, ist es zu Tagesbeginn bedeckt. Im Norden und Osten des Landes fällt schauerartiger Regen, auch im Burgenland regnet es. Später wechseln sich Sonne und Wolken ab und es kommt zu einzelnen Schauern und Gewittern. Der Wetterdienst schließt lokalen Starkregen und kleinkörnigen Hagel nicht aus - am Abend beruhigt sich aber die Wetterlage.

Magdeburg - Die Höchstwerte liegen am Freitag bei 24 bis 27, im Harz bei 18 bis 23 Grad.

In der Nacht zum Samstag fallen vereinzelte Schauer und es bleibt bewölkt bei 17 bis 14 Grad. Am Samstagmorgen gibt es weiter Schauer, vereinzelt kombiniert mit Gewittern, die sich nachmittags und abends verstärken. Die Temperaturen erreichen 23 bis 26 Grad, im Harz 19 bis 22 Grad.

Nachts lassen Schauer und Gewitter allmählich nach bei Tiefstwerten zwischen 16 und 12 Grad. Der Sonntag beginnt dann trocken und wolkig, nachmittags ziehen aber wieder Schauer und Gewitter auf bei 22 bis 25, im Harz werden 17 bis 22 Grad erwartet. dpa