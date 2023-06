Bis 31 Grad: Ab dem Nachmittag Schauer und Gewitter

Teilen

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich am Mittwoch auf Temperaturen bis 31 Grad einstellen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Süden des Landes vor einer starken Wärmebelastung bis 19.00 Uhr. Die Temperaturen im Harz sind etwas niedriger - sie reichen von 23 bis 28 Grad. Am Nachmittag und Abend ziehen in Sachsen-Anhalt vereinzelt Schauer und Gewitter auf, teilweise begleitet von Hagel, Sturmböen und Starkregen.

Magdeburg - Lokal kann sich aus dem Regen ein Unwetter entwickeln.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt bei 18 bis 14 Grad trocken. Am Donnerstagvormittag zieht laut DWD Regen durch Sachsen-Anhalt. Später bilden sich kräftige Gewitter und Schauer, örtlich herrscht Unwettergefahr. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 29, im Harz zwischen 22 und 26 Grad.

Blitz, Donner und Schauer sind auch in der Nacht zu Freitag zu erwarten, teilweise entwickeln sich Unwetter. Es kühlt auf 17 bis 13 Grad ab. Der Freitag startet bedeckt und erneut mit Schauern und Gewittern, später lockert es aber auf. Im Vergleich zu den Vortagen kühlt es ein wenig ab auf 21 bis 24, im Harz auf 19 bis 21 Grad. dpa